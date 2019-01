Неизвестен мъж откри стрелба по пешеходци на френския остров Корсика, ранявайки петима, съобщава АФП, цитирана от БГНЕС.

Local media France 3 Corse say the suspect is 70 years old, has a history of convictions and that his face was covered during the attack.@FTViaStella #France #Corsica #Bastiahttps://t.co/sVd0dx77aS pic.twitter.com/OxnJSFvQfm — mike woods (@mawoods) January 30, 2019

Gunman opens fire on crowd in Corsica injuring at least five https://t.co/5Ai6D9Em92 pic.twitter.com/7y1N9tFXbO — The Sun (@TheSun) January 30, 2019

Според прокурора Каролин Таро, който е на мястото на събитието, сред ранените има полицай. Състоянието на един от пострадалите се оценява като изключително тежко.

'One dead' and six injured' in Corsica 'sniper shooting' in France https://t.co/pTkRLrLF7O pic.twitter.com/nmLFZP2Tld — Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) January 30, 2019

Corsica shooting: Man opens fire on crowd - police siege underway after five injured https://t.co/n746nNgacU pic.twitter.com/p3KlobVJVn — Daily Express (@Daily_Express) January 30, 2019

По предварителни данни инцидентът се е случил около 16:00 часа местно време в град Бастия, когато 70-годишен мъж е открил огън по минувачите. След това се заключил в дома си.

Полицията е започнала преговори с него. Както бе отбелязано от телевизионния канал Бе Еф Ем, нападателят може би има психични проблеми.