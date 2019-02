Трима канадски тихоокеански железопътни работници загинаха при дерайлиране на товарен влак в най-западната канадска провинция Британска Колумбия, съобщи АФП, цитирана от БГНЕС. Влакът дерайлирал на изток от град Филд, в национален парк Йохо, около 1:00 часа местно време.

#Breaking: Three crew members killed after an goods supply CP train derailed near an highway in #Field, B.C in #Canada... Video Credit: @GeNormand pic.twitter.com/vzNVn2fsa6