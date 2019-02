Четири земетресения отчете Европейският сеизмологичен център тази сутрин. Два от трусовете бяха регистрирани в Гърция. Първият беше с магнитуд 5,4 по Рихтер и разтърси северозападната част на южната си съседка. Земетресението е станало в 4.26 часа, а епицентърът му е бил на 19 километра от крайбрежния град Превеза и на 294 километра северозападно от Атина. Земетресението също така е усетено в град Янина, където местната противопожарна служба инспектира района за възможни щети по пътищата или друга инфраструктура. Кметът на Превеза Христос Баилис заяви за радио Скай, че зоната е била разтърсена неотдавна от друг трус с магнитуд от 4,4.

Greece earthquake – Powerful magnitude earthquake strikes near Corfu with tourists woken by hotels ‘shaking’ https://t.co/HbZ7KYfGS2

Силен трус в Гърция

Няколко часа по-късно беше регистриран втори трус с магнитуд от 5,2 по Рихтер. Той беше усетен около 4.30 часа българско време в Югозападна Гърция, в близост до Лефкада. Дълбочина - 5 км. И при двата труса нямаше пострадали или нанесени сериозни щети.

Трети трус отчете Европейският сеизмологичен център тази сутрин. Земетресение от 4,2 степен по Рихтер е било регистрирано в окръг Малатия, Югоизточна Турция. По данни на сеизмологичната обсерватория Кандилли в Истанбул трусът е станал в района на град Аргуван в 8.17 часа на дълбочина от 5 километра.

LATEST — 5.1-magnitude earthquake shakes the Mediterranean 61 kilometers south of Greece's Rhodes Island, EMSC says, also felt in Turkey's southwestern Marmaris and Fethiye districts https://t.co/JUncTt9hS3