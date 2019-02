Американската колекционерка и икона на стила Айрис Апфел, която е на 97 години, подписа договор с една от водещите агенции за модели - "Ай Ем Джи модълс", съобщи в. "Индипендънт".

"Айрис е икона с огромен талант. Тя излъчва креативност и вдъхновение. Заедно ще търсим възможност да покажем на света нейния природен дар. И на 97 години Айрис продължава да доказва, че възрастта е само цифра" - заяви ръководителят на "Ай Ем Джи модълс" Айвън Барт.

Апфел каза, че се надява успехът й в модната индустрия да вдъхнови и други жени на години да изпълнят мечтите си, предаде БТА.

Making my annual donation to the costume collection I’m building at Peabody Essex Museum’s @peabodyessex #pemfashionandtextiles collection in Salem, MA. pic.twitter.com/V3tTXUL05k