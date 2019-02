Младоженци се разведоха само три минути след церемонията в Кувейт, защото мъжът нарече съпругата "глупачка", когато тя се спъна на излизане от залата, съобщи в. "Дейли мейл".

Жената незабавно поискала от съдията, пред когото подписали брачния договор, да анулира брака.

