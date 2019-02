Жители на Венецуела са станали очевидци на падане на неидентифициран светещ обект, за който се предполага, че е метеорит, съобщава БТА.





Необичайното явление било наблюдавано в събота вечерта. Свидетели станали живеещи в Каракас, както и в северните щати Карабобо и Арагуа.



На видеозаписи, разпространени в социалните мрежи, се вижда как тревата се запалва на мястото на падането на обекта в околностите на град Валенсия, щата Карабобо.

