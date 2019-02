В Мексико съществува тематичен влак - "Хосе Куерво експрес", в който пътниците могат да се наливат с текила до насита, пише в. "Метро".

Текилата се произвежда от... агаве

По време на запоите влаковата композиция се движи из пустинни местности, в които расте кактусът синьо агаве, от който се приготвя култовата напитка. Желаещите могат да пътуват в три класи според финансовите си възможности. Вагоните са в ретро стил. За най-луксозната опция е предвидена обилна почерпка с текила "Хосе Куерво еспесиал" в присъствието на експерт по традиционния мексикански концентрат и посещение на производствената дестилерия - "Ла Рохена", предава БТА.

TravelPirates, a blog that offers deals on traveling experiences, calls it a "luxurious train experience for lovers of tequila in all its forms." https://t.co/FZo5uFb7fF