Австралийският актьор Крис Хемсуърт, известен с ролята си във филмовата поредица за приключенията на Тор, ще се превъплъти в образа на Хълк Хоган в биографичен филм, проследяващ възхода на легендарния кечист, съобщи БТА.

Филмът, за който текат преговори със стрийминг платформата Netflix, ще бъде режисиран от Тод Филипс. Сценарият е поверен на Скот Силвър. В написването ще му помага Джон Полоно.

Филипс, както и Крис Хемсуърт, ще бъдат сред продуцентите на филма заедно с Брадли Купър, Майкъл Шугър, Ерик Бишоф.

Хълк Хоган, истинското име на когото е Тери Джийн Болеа, е сред най-големите звезди на кеча. През 80-те години той е едно от най-популярните лица на телевизионните екрани в САЩ.

Биографичният филм няма да обхваща целия му живот, а ще бъде фокусиран върху възхода му към славата и зараждането на "Хълкманията".

