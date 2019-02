Момченцето, родило се през август миналата година в токийска университетска болница с тегло 268 гр, беше изписано, защото се развива нормално и вече няма нужда от постоянно наблюдение, съобщи БТА.

През месеците в болницата на университета Кейо бебето е наддало почти 3 г. и вече може да пие мляко за кърмачета.

Момченцето е изродено със секцио през 24-ата седмица на бременността, защото заради аномалия почти не е расло. Отначало то е било толкова малко, че се е събирало в две длани. То е гледано в интензивно отделение със специално оборудване, с което са му помагали да диша и да се храни. Така постепенно е започнало да расте.

