Анджелина Джоли се появи неочаквано с шестте си деца на светско събитие. Тя се появи в компанията на Мадокс, Пакс, Шайло, Захара, и близнаците Нокс и Вивиен на специална прожекция на филма The Boy Who Harnessed the Wind в Ню Йорк.

Снимка: Gettyimages

Всички до един бяха елегантно облечени, точно като за премиера. Джоли беше в тъмносиня, дълга рокля с разкроена долна част и обувки на висок ток. Захара се открои с черна рокля и бели обувки на нисък ток, а останалите - с панталони и ризи, пише Daily Mail.

Четири дни по-рано посетиха друга премиера.

Анджелина Джоли и Брад Пит все още не са се разбрали за попечителството над децата. На този етап тя е основен попечител, а той има право да ги вижда в определени дни. Актьорът обаче иска по-сериозно участие в живота им, което е и основна ябълка на раздора. Въпреки че двамата се разделиха през 2016 година, все още нямат официален развод.

Снимки: Gettyimages