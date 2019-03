Археолози от Вашингтонския университет откриха най-древния инструмент за татуиране, съобщи БТА.

Било установено, че артефактът е на най-малко 2000 години. Инструментът включва дръжка, изработена от клонки, смрадлика и два разположени успоредно един до друг бодила от кактус, които са своеобразни игли за татуировки.

Инструментът бил създаден и използван от древните народи пуебло, които живеели на територия на днешния щат Юта.

Специалистът по антропология Андрю Гилрит-Браун случайно открил артефакта, който е с размерите на ръка от китката до върха на пръстите, докато се извършвала инвентаризация в склад на университета.

The find helps researchers stitch together an emerging picture of when—and why—cultures around the world adopted tattooing https://t.co/atDLI0VcTW