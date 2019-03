Котва, за която се предполага, че е от „най-ценното корабокрушение в историята“, беше открита на британски бряг, съобщава БГНЕС. „Мърчънт ройъл“ – кораб, потънал при мощна буря край бреговете на Корнуол, е пренасял в трюма си съкровища за над 1,1 млрд. британски лири.

По време на корабокрушението на борда на плавателния съд имало над 45 000 кг злато, 400 кюлчета мексиканско сребро и 500 000 броя испански златни монети.

Rusty anchor from ship dubbed 'the El Dorado of the seas' that sank in 1641 carrying '£1 BILLION in gold and silver' is found off the Cornish coast (So where IS the treasure?)

The Merchant Royal sank during rough weather off Land's End in Cornwall pic.twitter.com/DTxJHhqcsP