Колкото и нови сериали да излизат, втори като "Приятели" едва ли ще се появи. Остава ни утехата, че можем отново и отново да гледаме десетте сезона с безкрайно смешни и забавни епизоди, изпълнени с любимите ни житейски случки на Рейчъл, Моника, Фийби, Джоуи, Чандлър и Рос, пише DarikNews



Има обаче едни 3 зодии, които имат специално отношение точно към този сериал. Първо, защото наистина го считат за велик и неповторим. И второ - защото са изключително добри приятели и чувстват героите много близки до своя светоглед. Ето кои са те:

НЕОТРАЗИМА НА 50: Дженифър Анистън празнува юбилей (ГАЛЕРИЯ)



ТЕЛЕЦ



Представителите на тази зодия са способни да гледат "Приятели" отново и отново. Вероятно и вие имате поне един познат Телец, който е превъртал сезоните поне 3-4 пъти годишно. Любимци са им Рос и Рейчъл и само да чуят нещо за сериала, веднага наострят уши.

Дженифър Анистън: Момчетата искат нов сезон на "Приятели"

РАК



Те знаят всичко за всеки един от героите от "Приятели", гледали са сезоните толкова много пъти, че могат веднага да ти кажат какво се случва в 6-ти епизод на седми сезон от ситкома. Любимци са им Моника и Чандлър и почти всеки ден си припяват песничката "I'll be there for you".

We learned SO many things from the cast of Friends at the James Burrows Special: https://t.co/wx6QBubNvP pic.twitter.com/0CslD7QXwR — E! Entertainment (@eentertainment) February 22, 2016

ЛЪВ



Лъвовете знаят детайлите около епизодичните герои в сериала, например Гюнтер или Джанис. Освен това правят чудесни асоциации между случките в "Приятели" и реалния живот, от което се получават чудесни шеги. Любимци са им Фийби и Джоуи и тайно си мечтаят и под техния дом да има кафе като "Сентръл пърк".

Информация: DarikNews