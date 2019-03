Британски полицаи арестуваха 104-годишна жена, за да изпълнят заветното ѝ желание, съобщи БТА.

Възрастната дама на име Ан Броукънбрау живее в дома за възрастни "Стокли кеър хоум". Тя обясни, че цял живот е била примерна гражданка и е искала да види как е от "тъмната страна".

