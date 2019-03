Евакуираха 180 души, след като избухна пожар в хотел в алпийския курорт Межев във Франция. Към момента няма данни за ранени, съобщава БГНЕС. Огънят е започнал от дървения покрив на сградата в четвъртък вечерта. 70 пожарникари са работили цяла нощ, за да овладеят огнената стихия.

Four seasons megeve is on fire! Everyone out and safe pic.twitter.com/LxP2KbWtgf