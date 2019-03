Американските певици Джанет Джексън и Стиви Никс и британските банди "Рейдиохед", "Кюър", "Рокси мюзик", "Зомбис" и "Деф Лепард" бяха въведени в Залата на славата на рокендрола, съобщиха световните информационни агенции, цитирани от БТА.

Легендата на американския фолк рок Стиви Никс стана първата жена, която два пъти е въведена в Залата на славата на рокендрола в Кливланд, след като през 1998 г. бе почетена като член на групата "Флийтуд Мак".

Снимка: Getty

Гала концертът в центъра "Баркли" в Бруклин почете 7 банди и изпълнители, които тази година са въведени в залата. Кандидатите трябва да са записали първия си албум преди най-малко 25 години. Списъкът с щастливите избраници бе оповестен през декември м.г.

70-годишната Стиви Никс изпълни четири песни, включително "Leather and Lace", която е композирала за Мърл Хагард и Джеси Колтър, но в крайна сметка запазила за себе си. Песента бе изпълнена в дует с Дон Хенли. Стиви бе представена на сцената от Хари Стайлс, който пък изпълни в дует с нея песента й "Stop Draggin' My Heart Around". Преди Никс 22-ма мъже, сред които членовете на "Бийтълс", са били въведени два пъти в залата. "Сега отварям вратата за други жени", каза тя.

Когато се качи на сцената, 52-годишната Джанет Джексън отправи призив повече жени да бъдат въведени в залата. Джанет освен това отдаде дължимото на музикалното си семейство за въздействието му върху поп културата. "Никога не съм си представяла, че ще тръгна по стъпките му - увери тя. - Тази вечер по-малката сестра го стори."

Снимка: Getty

Певицата Джанел Моне я нарече "легендарна кралица на черната момичешка магия" заради хитовете й, сред които "What Have You Done For Me Lately" и "Escapade".

Джанет Джексън обаче отказа да пее на концерта. Редица медии приписаха отказа й на факта, че концертът се предава от телевизия Ейч Би Оу, която излъчи документалния филм за брат й "Да напуснеш Невърленд".

"Рейдиохед" също не пя на концерта. Групата се прочу след излизането на албума й "OK Computer" през 1997 г. и продължава да изнася концерти.

Снимка: Getty

Групата "Кюър" с фронтмена й Робърт Смит бе много популярна през 80-те години на миналия век. Сред най-известните й хитове са "Friday I'm In Love" и "Boys Don't Cry".

Бандата "Деф Лепард", която се отличава с характерното си хеви метъл звучене, е продала много плочи. Сред най-известните й песни са "Photograph" и "Pour Some Sugar on Me".

Снимка: Getty

За популярността на "Рокси мюзик" през 70-те години на миналия век допринесоха вокалистът Брайън Фери и Брайън Ино, който стана известен продуцент. Сред най-големите й хитове е "Love is the Drug". "Зомбис" бе част от британската инвазия в рока през 60-те.

Снимка: Getty