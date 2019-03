Една жена и трима мъже са били намушкани с нож в гърба при четири отделни атаки, извършени в Северен Лондон в неделя, предава Би Би Си. Двама от ранените са в критично състояние.

Според полицията жертвите са „избрани на случаен принцип“. Униформените съобщават, че работят по версията, че нападателят е един и същ и е действал сам.

Обявен за издирване е слаб, чернокож, висок мъж с тъмни дрехи. Ясно е, че по случая вече има и задържан, но все още не е официално съобщено дали той е нападателят.

