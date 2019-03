Трима души загинаха при катастрофа на малък самолет, който се разбил в градина с аспержи, южно от германския град Франкфурт, съобщава БТА. Шестместната машина паднала в село Ерцхаузен.

#BREAKING: JUST IN: German police say a pilot and two Russian Businessmen died in a plane crash of a small airplane near Frankfurt, Germany, Two other individuals died in a crash with a police car responding to the scene. pic.twitter.com/IOGRTnIqHU — News flash (@BRNewsFlash) March 31, 2019

Асошиейтед прес цитира полицията, че загиналите са пилотът и двама пътници. Самолетът е излетял от Франция към германския град Егелсбах. Близо до мястото на катастрофата има малко летище. Районът е блокиран.

Natalia Fileva, co-owner of Russian S7 Airlines and chair of the S7 group died in a plane crash in Germany aged 55. The private Epic LT plane was en route from Cannes-Mandelieu airport in France to Egelsbach airport in Germany as it crashed killing the pilot and two passengers pic.twitter.com/L4SHslZV4q — The Siberian Times (@siberian_times) March 31, 2019

ТАСС съобщи, че съсобственичката на втората по големина авиокомпания в Русия "S7 Airlines" - Наталия Филева, е загинала в катастрофата на частния самолет "Epic LT" при заход към летището в Егелсбах. Според пресслужбата на компанията обстоятелствата на трагедията не са известни.

Co-owner of Russia’s 2nd biggest airline dies in plane crash in Germanyhttps://t.co/erV1lPg6Ps pic.twitter.com/UkrGoqgdGg — RT (@RT_com) March 31, 2019

По същото време, на няколко километра от самолетната катастрофа, са се блъснали челно полицейска кола и друг автомобил и са загинали двама души, посочва ДПА. Полицейската кола пътувала с висока скорост към мястото на самолетната катастрофа. Ранени са трима от пътниците в полицейския автомобил, а двамата загинали са били в другата кола, уточнява ДПА.

3 die in Germany plane crash, 2 more in police car crash https://t.co/VRXSoqZ33f pic.twitter.com/m3s8PfhMCv — MagaOne.com (@MagaOneNews) March 31, 2019