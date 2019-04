Хамбургери с говеждо месо с големина на футболна топка ще отбележат коронацията на новия японски император следващия месец. Идеята е на ресторант в Токио. Творението с диаметър 25 см и тегло 3 кг се състои от гъши дроб, резени от японско говеждо и прясно откъснати черни трюфели. Любопитното е, че месото ще е поставено между питки със златен прах. Всичко това на цена от 900 долара, предаде БГНЕС.

Japan's new 'Emperor burger' has a $900 price tag

It is topped with foie gras, slices of Japanese beef and freshly shaved black truffleshttps://t.co/YGSPswITYg https://t.co/YGSPswITYg