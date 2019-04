Синът на шефа на секретната разузнавателна служба МИ-6 е загинал в автомобилна катастрофа в имение в Шотландия, която се разследва от полицията, предаде БГНЕС.

22- годишният Сам Йънгър е описан като „прекрасен син“ от баща си Алекс, на 55 г., и майка си Сара. Той има по-голяма сестра и по-малък брат. Приятелите му са шокирани, когато през уикенда научават, че любителят на моторите и играч на ръгби е загинал.

