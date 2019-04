Държавният министър по въпросите на Brexit Крис Хийтън-Харис подаде оставка заради несъгласието си излизането да бъде отлагано, предаде БТА.

„Просто не мога да подкрепя допълнително удължаване на срока по член 50, а това очевидно означава, че не мога да остана в правителството", написа Хийтън-Харис в писмо до британския премиер Тереза Мей.

After much contemplation, I have decided to leave Theresa May's Government. I'm grateful to the PM for giving me the opportunity to serve the UK and I will continue to represent my constituents as the MP for Daventry. pic.twitter.com/sHkVhwJ7bb