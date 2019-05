Папа Франциск със специален туит по случай визитата си у нас с хаштаг България. Той описа посещението си с думи на Св. Кирил. „С радост аз тръгвам за християнската вяра, колкото и да съм изморен и физически изпитан, ще отида с радост. (Vita Constantini VI,7; XIV,9).

As Saint Cyril said: “With joy I set out for the Christian faith; however weary and physically weak, I will go with joy”. #ApostolicJourney #Bulgaria https://t.co/nODVPVcXRY