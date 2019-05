Франция получава странни предложения за това как да изглежда покривът на катедралата "Нотр Дам" след пожара, който го изпепели, предаде БГНЕС.

Сред най-оригиналните предложения на архитекти е идеята на компания от Швеция "Ulf Mejergren Architects", която предлага на мястото на изгорелия дървен покрив да има плувен басейн. Компанията посочва, че басейнът ще е отворен за граждани и ще бъде "място за медитация с неподражаема гледка към Париж". Статуите на 12-те апостоли, които бяха спасени от пожара, ще бъдат върнати около басейна и ще "бдят' над къпещите се в него.

Изгорелият покрив на "Нотр Дам" е замърсил площада пред катедралата с олово

Fancy taking a dip in a Paris pool on the roof of Notre-Dame? https://t.co/e4tYP6J6TQ pic.twitter.com/h1tS1i32CI