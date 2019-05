Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон не е предлагал разговори с Иран и ако Техеран иска да преговарят, ще трябва да поемат първата стъпка.

„Фалшивите медии изнасят фалшива информация, без да знаят дали САЩ са се опитвали да подготвят преговори с Иран. Това са фалшиви статии“, написа Тръмп в Туитър като не каза конкретно, за кои статии говори.

The Fake News put out a typically false statement, without any knowledge that the United States was trying to set up a negotiation with Iran. This is a false report....

„Иран ще ни се обадят, ако са, или някога бъдат готови. Междувременно тяхната икономика продължава да се срива - много тъжно за иранците“, написа още той.

....Iran will call us if and when they are ever ready. In the meantime, their economy continues to collapse - very sad for the Iranian people!