Мощно торнадо връхлетя Джеферсън - столицата на щата Мисури, в централната част на САЩ, предаде БТА. Стихията се развила преди полунощ местно време вчера. Тя се придвижвала на североизток със скорост от 64 километра в час. Мощни бури има в целия щат.

Лошото време досега е отнело живота на трима души.

Video from witness Makayla Brooks shows the large tornado as it moved through Carl Junction, Missouri. pic.twitter.com/OdFTLYaot7

The Latest: Tornadoes touch down near Joplin, Missouri, on the eighth anniversary of a massive tornado that killed 161 people there. https://t.co/UYiBrAxLND