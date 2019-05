Поддръжници на Тръмп започнаха строежа на първата финансирана с лични дарения гранична стена между САЩ и Мексико след кампания за финансиране в социалните медии, съобщава БГНЕС.

Военният ветеран Брайън Колфаж публикува снимка от строежа на стоманената ограда в щата Ню Мексико. Той каза, че стената ще се построи с дарения в размер на повече от 22 млн. долара. Сумата е набрана чрез онлайн кампания през миналата година.

Събирането на средства стартира, след като Конгресът на САЩ отхвърли финансирането за изграждане на гранична стена между САЩ и Мексико – едно от предизборните обещания на президента Доналд Тръмп.

Колфаж е ветеран от американските военновъздушни сили. "Ние правим история! Това е първата държавна гранична стена, финансирана от доброволни дарения!“, написа Колфаж в Twitter.

WE MADE HISTORY! The first crowdsource funded international border wall! Paid for with donations from our @gofundme DONATE TODAY! @RyanAFournier @SebGorka @DRUDGE @PeteHegseth @SarahPalinUSA @TeamTrump @DonaldJTrumpJr @JesseBWatters @GOPLeader @TeamCavuto @TwitchyTeam pic.twitter.com/XoNvSagGWQ