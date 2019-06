Около 45 000 местни жители са били евакуирани в източната китайска провинция Дзянси поради продължаващите силни дъждове и наводнения. Няма данни за убити или пострадали хора, съобщи предаде местното министерство за извънредни ситуации, цитирано от БГНЕС.

Дъждът не е спирал в региона от четвъртък. Лошото време е засегнало повече от половин милион души в 23 области на провинцията. Преките икономически щети вече са оценени от местните власти на 670 милиона юана (около 94 милиона долара).

Dramatic skies over northeast China's Jilin Province last night. Flash floods trapped many vehicles and people had to be rescued by fire crews. pic.twitter.com/EXtS1Fhpky