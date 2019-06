Стрелба в центъра на Далас. Престрелката е избухнала пред федералната сграда и съдебната палата в града.

Убит е заподозрян стрелец. За други ранени не се споменава, предаде БГНЕС.

„Заподозреният е прострелян и транспортиран в районна болница. Няма ранени служители на реда или други граждани“, се казва в изявление на даласката полиция.

Строителен кран разцепи жилищен блок в Далас (ВИДЕО)

Eyewitness video shows the moment a gunman opened fire outside a federal courthouse in Dallas, shooting several times and running through a parking lot. Police say the suspect was shot and has been pronounced dead. https://t.co/2tQE6XJkFe pic.twitter.com/8AhLTvHwUD