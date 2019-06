„Следващата седмица имиграционните власти започват процес на депортация на милиони нелегални чужденци, който незаконно са проникнали в Съединените щати. Ще бъдат връщани с бързината, с която пристигат.", написа Доналд Тръмп в личния си профил в Twitter.

Доналд Тръмп отново удължи санкциите срещу Беларус

Президентът на САЩ не пропусна да обвини политическите противници от Демократическата партия, че не правят нищо по въпроса за контрола на миграцията, пишат Риа новости и БГНЕС.

Next week ICE will begin the process of removing the millions of illegal aliens who have illicitly found their way into the United States. They will be removed as fast as they come in. Mexico, using their strong immigration laws, is doing a very good job of stopping people.......