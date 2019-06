Масивен астероид със силата на 5-килотонна бомба падна в южната част на Пуерто Рико, съобщава БГНЕС.

An asteroid the size of a VW Bug exploded south of Puerto Rico 4 days ago - with the force of a 4 kiloton bomb. Glad it didn't hit the Space Station!https://t.co/9nLsZcQPD9 pic.twitter.com/P5cgskfFhS