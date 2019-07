Най-малко 34 души са убити, а 68 са ранени при взрив, разтърсил центъра на афганистанската столица Кабул, съобщават агенциите Синхуа и ТАСС.

„Взривът е отекнал в 8,55 ч. местно време (4,25 ч. по Гринуич) в квартала „Пули Махмуд Хан”, заяви говорителят на министерството на вътрешните работи на Афганистан Насрат Рахими. Над града се издига стълб черен дим, а в зоната на взрива се чува стрелба.

VIDEO: Dozens of people are wounded with fatalities feared as a powerful explosion rocks Kabul, targeting an area of the Afghan capital housing military and government buildings pic.twitter.com/PwyGdxXFRH