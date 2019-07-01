На места снежната покривка достига до 3 см

Сняг изненада туристите в черноморския регион Ризе в Турция, съобщава Си Ен Ен Тюрк. На места снежната покривка достига до 3 см. 

Снегът изненада туристите, които наблюдаваха снежинките, снимаха се с фотоапарати и си правиха селфита. 

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