Снимка: Twitter
На места снежната покривка достига до 3 см
Сняг изненада туристите в черноморския регион Ризе в Турция, съобщава Си Ен Ен Тюрк. На места снежната покривка достига до 3 см.
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. pic.twitter.com/MNYii3PXeh— Biz10 TV (@Biz10TV) July 1, 2019
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yüksek rakımlı yaylalara kar yağdı. Kar kalınlığı yer yer 3 santimetreyi buldu. pic.twitter.com/MNYii3PXeh— Biz10 TV (@Biz10TV) July 1, 2019
Kar ❄30 Haziran 2019 rakım 2400m Huser Yaylası Çamlıhemşin Rize#snow #kar #haziran #kış @dr_denizdemirhan #yayla #huseryaylası @bunyaminsurmeli #karakış @forumatmosfer #çamlıhemşin #rize #yazınkar #weather #weathertoday— Weather today (@ayhan_ergul) July 1, 2019
📽 @huseryaylasi_53https://t.co/fspXVySHAM pic.twitter.com/e8ewp2hQzd
Снегът изненада туристите, които наблюдаваха снежинките, снимаха се с фотоапарати и си правиха селфита.
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