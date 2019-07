Петима души бяха ранени, от които единият е с лека прободна рана, по време на второто бягане пред биковете на фестивала Сан Фермин в испанския град Памплона, съобщава БТА.

Снимка: ЕПА/БГНЕС

Двама мъже и една жена са приети в болница с рани на главата или сериозни ожулвания. Друг е прегледан за натъртване. Един човек е с прободна рана на гърба, но няма нужда от болнично лечение.

VIDEO: Two Americans, Spaniard gored in Spain's Pamplona bull run. First bull run of the week-long San Fermin festival lasts three minutes - leaves five people injured https://t.co/AEvahgKlWZ pic.twitter.com/hvK17Y3uGx

По традиция животните бяха пуснати в 8 часа местно време. Шестте бика бяха от фермата "Себада Гаго". Те са известни със свирепостта си. В по-голямата част от 850-метровата гонка обаче те бяха заобиколени от по-кротки животни.

Бягането пред биковете продължи 2.23 минути.

US tourist is gored in the leg and another four revellers are rushed to hospital during Pamplona's infamous Running of the Bulls festival https://t.co/sVYpLfYn1g