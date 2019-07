Американският актьор Елмър Роял Торн-Джуниър - Рип Торн, който получи награда "Еми" за ролята си в телевизионния сериал "Шоуто на Лари Сандърс", почина в САЩ на 88-годишна възраст, съобщава телевизионният канал NBC, като се позовава на неговия агент.

Rip Torn, known for roles in 'Men in Black' and 'The Larry Sanders Show,' has died, his publicist said. He was at 88. https://t.co/Q3EPNwqztt pic.twitter.com/2svg1evN66