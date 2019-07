Отричана от много, недолюбвана от други, но истински идол за трети - тенисистката Серина Уилямс показа защо е уникална. Американката унижи петима мъже едновременно, след като не успяха да отбележат нито една точка срещу нея на корта, съобщава Gong.bg.

37-годишната състезателка се изправи срещу петима души по едно и също време. Но те определено не бяха на нейното ниво. Серина Уилямс опита първо с един съперник, след това към него се присъедини втори, трети, четвърти и пети. Но всички те се оказаха неподготвени за нейните сервиси. Затова Серина Уилямс се насочи към следващо предизвикателство, да цели движеща се мишена по корта, да улучи цел, поставена на главата на човек, да вкара баскетболен кош с тенис топка и ракета от огромна дистанция.

remember that story about how many guys thought they could return serve against @serenawilliams?



welp... pic.twitter.com/l2DSqMIDys