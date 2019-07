Британският премиер Тереза Мей поздрави в Twitter Борис Джонсън за победата, като му обеща „пълната си подкрепа“.

Many congratulations to @BorisJohnson on being elected leader of @Conservatives - we now need to work together to deliver a Brexit that works for the whole UK and to keep Jeremy Corbyn out of government. You will have my full support from the back benches.