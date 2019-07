Тейлър Суйфт и Ариана Гранде получиха най-много номинации за Видео музикалните награди на MTV. И двете изпълнителки са с по десет номинации. С една по-малко е 17-годишната певица и автор на песни Били Айлиш.

