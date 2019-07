Унгарският тийнейджър Кшищоф Милак счупи световния рекорд на 200 м бътерфлай, печелейки златния медал в дисциплината на Световното първенство в Гуандзю, Южна Корея, предаде БГНЕС.

СНИМКИ ВИЖТЕ ТУК

Милак спечели безапелационно във финала след време от 1:50.73. Далеч зад него на почетната стълбичка се наредиха японецът Даия Сето (1:53.86) и южноафриканецът Чад льо Кло (1:54.15).

STOP THE PRESSES! A fantastic new World Record from 19-year old Kristóf Milák of Hungary in the Men’s 200m Fly beating Michael Phelps old mark of 1:51.51, set a decade ago in Rome, with a new time of 1:50.73…Outstanding! 💪👑#Swimming #FINAGwangju2019 pic.twitter.com/Qr2DiOGDG3