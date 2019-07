Втори професионален боксьор загина след битка за последните два дни. Аржентинският боксьор Уго Сантилан умря в четвъртък от раните си, получени при двубой за професионален приз, съобщава БГНЕС. Това е втората такава смърт само два дни след като руснакът Максим Дадашев почина след тежък двубой в САЩ.

Сантилан, който е на 23 години, се срина след дест рунда срещу уругвайския професионален боксьор Абреу в град Сан Никола, разположен на север от аржентинската столица Буенос Айрес. Той бил откаран в болница, където претърпял операция за облекчаване на мозъчен отток, настъпил в следствие на тежки удари по главата. Починал е от инфаркт по време на лечението в болницата.

Another tragedy as Hugo Santillan passes away



Unlike Maxim Dadshev, who had the great Buddy McGirt aware what was going on and with the health of his fighter in mind. Santillan had these idiots holding the guy up when he needed help



Harrowing



R.I.P pic.twitter.com/99e969JzGl