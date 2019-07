Палеонтологичното проучване се оказа голям успех за двама колежани, след като откриха останки на череп на трицератопс, който се е разхождал по земята по време на периода Креда преди 65 милиона години, съобщава БГНЕС.

Харисън Дюран, студент по биология в Калифорнийския университет Мерсед (UC Merced), открива откритието на живота си, докато придружаваше професор от държавния университет на Мейвил заедно с багериста Майкъл Келланд на двуседмични разкопки.

Fifth-year biology student Harrison Duran uncovered a 65 million-year-old #Triceratops skull in the badlands of North Dakota. "I've been obsessed with dinosaurs since I was a kid, so it was a pretty big deal." https://t.co/25y08Db6I2 via @CNN pic.twitter.com/YXz56rW1A4