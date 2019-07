Сондата на НАСА за изследване на екзопланети TESS e открила общо три планети около звезда, разположена на около 73 светлинни години от собствената ни слънчева система, а една от тях има състав, съпоставим с този на Земята, съобщава БГНЕС.

НАСА разкри, че телескопът е открил три екзопланети, за които учените смятат, че ще бъдат „сред най-любопитните цели за бъдещи проучвания.

И трите свята обикалят около звезда-джудже от тип М, разположена на около 73 светлинни години. Тя е приблизително 40% по-малка от нашето Слънце по маса и размер и има повърхностна температура около една трета по-ниска от Слънцето.

NASA's Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) has found a star, known as "TESS Object of Interest 270," or TOI 270, 73 light-years away from Earth. https://t.co/3Z0O1Q2LXH