Проливни дъждове и бурни ветрове причиниха истински транспортен хаос във Великобритания, съобщават Би Би Си и БГНЕС. На места са издадени предупреждения за особено опасно време.

'Danger to life' warning issued as UK braces for thunderstorms, heavy rain and travel disruptions https://t.co/qxb3SN5XQ0 — The Independent (@Independent) August 9, 2019

Националното метеорологично бюро съобщи, че в района на Ламанша, Югозападна Англия и Западен Уелс скоростта на вятъра е около 100 километра в час.

Heavy rain and winds cause chaos as UK braces for first major storm in months https://t.co/wKOx4UDWdu pic.twitter.com/fyEwSymo8c — Daily Mirror (@DailyMirror) August 9, 2019

Шофьорите бяха посъветвани да са особено внимателни, тъй като пътищата са хлъзгави. Фериботните връзки през Ламанша са силно нарушени заради вълнението, има отменени влакове в Шотландия.

Drivers warned of hazardous conditions as heavy rain and strong wind batters UK https://t.co/VhxY9biRfL — HuffPost UK (@HuffPostUK) August 9, 2019

Властите отмениха редица прояви на открито в цялата страна. Издаден е жълт код за проливни дъждове и вятър за почти цялата територия на Обединеното кралство.