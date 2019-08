Индийското космическо ведомство съобщи за успешното завършване на маневрата по влизането на лунната станция "Чандраян-2" в орбитата на естествения спътник на Земята, съобщиха световните агенции, цитирани от БТА.

СНИМКИ НА „ЧАНДРАЯН-2" ВИЖТЕ ТУК

India’s #Chandrayaan2 on Tuesday morning successfully entered the Moon’s orbit. The Indian Space Research Organisation (ISRO) released a statement confirming the Lunar Orbit Insertion of Chandrayaan-2 at 9:02 AM #ISRO pic.twitter.com/aI7d4YK2ww

Продължителността на сложната маневра е била 1738 секунди. Според индийските специалисти тя е била най-деликатната част от мисията, тъй като скоростта и височината трябва да са изчислени много точно. И най-малката грешка би провалила заплануваното през септември меко кацане на лунната повърхност на станцията.

ISRO's #Chandrayaan2 launched on July 22 from #Sriharikota to enter Lunar orbit today, it is India's 2nd mission after #Chandrayaan1 in 2008. Lander Vikram to land on moon on September 7 pic.twitter.com/zoX8ncfg2e