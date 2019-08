Силна градушка уби хиляди патици, пеликани и корморани, намиращи се близо до езеро в Монтана, САЩ, предаде БГНЕС.

Департаментът за риба, дива природа и паркове в Монтана съобщи в изявление, че силна буря от градушка е ударила Голямото езеро, близо до град Молт. В допълнение към унищожените култури, счупените прозорци и броните на леките коли, биолозите съобщават и за смъртта на повече от 11 000 птици.

„Биолозите от отдел за риба, дива природа и паркове в Монтана, които тази седмица отидоха до езерото, събраха мъртвите патици и взеха птиците със счупени крила, счупени черепи, вътрешни наранявания и други травми", се казва в публикуваното съобщение.

Местен жител съобщи, че по време на бурята, градушка с размер на бейзболна топка е падала от небето. Местните метеорологични доклади за времето показват, че ветровете са били със скорост около 70 км/ч.

So sad... Wildlife officials say a storm with 70mph winds and 2” hail killed or maimed more than 11,000 birds when it rolled over a central Montana lake and nesting area Friday.



Some birds with broken wings and other injuries are not expected to survive. https://t.co/iQWUnonTbV