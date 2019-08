Палеонтолози от лондонския природонаучен музей са разкрили при разкопки в Мароко най-древните от някога намираните досега останки от представителите на подотряда на стегозаврите, съобщава ТАСС, цитирана от БТА.

Агенцията цитира информация на телевизия "Скай нюз". По думите на палеонтолозите откритите фрагменти от древния гущер принадлежат към неизвестен досега род стегозаври. При фосила били открити характерни особености, отличаващи новата находка от най-близките й роднини. Те не били налични при нито един вид от известните досега стегозаври, твърди ръководителката на екипа Сюзан Мейдмънт.

