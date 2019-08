Мъж беше убит посред бял ден с изстрел в главата от колоездач на улица в Берлин, съобщиха полицията и прокуратурата, цитирани от ДПА и БТА.

От Градската прокуратура посочиха, че има арестуван във връзка с престъплението. Полицейски водолази откриха оръжието на убийството - пистолет, и велосипеда на извършителя - в река Шпрее, близо до местопрестъплението, стана ясно тази вечер.

Cyclist killed man in Drive-by #shooting in #Berlin. Media reports that the victim is a Chechen Islamists who is monitored by German authorities as "#Gefährder". @GStABerlin leads the investigations.

