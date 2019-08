Хиляди протестираха срещу срещата на върха на Г-7 в град Биариц в Южна Франция. Недоволните поеха на 4-километров поход до град Ирун на границата с Испания, предаде БТА.

Демонстрацията е разрешена от властите.

Мирното шествие, в което организаторите предполагат, че участват най-малко 10 000 души, тръгна от пристанището на Андай. В проявата се включиха антикапиталисти, природозащитници, алтерглобалисти (бел. ред. - т.нар. "алтернативни глобалисти"), баски и няколко десетки "жълти жилетки".

Thousands of people camped outside the French coastal resort of Biarritz for G-7 protests are, to say the least, a little skeptical of the new messengers and their motives.https://t.co/2njE4EAHTF