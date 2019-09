Британската принцеса Шарлот - дъщерята на принц Уилям и съпругата му, херцогинята на Кембридж Катрин, тръгва на училище, предаде БТА.

Princess Charlotte arrives for first day at school with proud parents Kate and William https://t.co/iIlc0AtdDm pic.twitter.com/SUJGv1FnfA

Четиригодишната Шарлот ще се присъедини към по-големия си брат принц Джордж в частното училище "Томас" в Батърси, Лондон. Джордж, който е трети поред наследник на британския престол, посещава учебното заведение от 2017 г.

Херцозите на Кембридж придружиха децата си за първия учебен ден на принцеса Шарлот. Херцогинята на Кембридж Катрин пропусна първия учебен ден на принц Джордж преди две години, тъй като страдаше от тежко неразположение, съпътстващо третата й бременност.

Princess Charlotte arrives at Thomas’s Battersea in south London to start her first day of school, accompanied by her parents, the Duke and Duchess of Cambridge, and older brother, Prince George https://t.co/CrIo1uvS3N pic.twitter.com/YpmAoNEdZB