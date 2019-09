Жител на американския щат Тексас повреди бронзовата статуя "Атакуващия бик" на ул. "Уострийт" в Ню Йорк, съобщава БТА.

Тевън Варлак от Далас, който е на 42 години, е задържан в събота по обвинение във вандализъм по отношение на един от символите на Ню Йорк. По данни на полицията той е ударил статуята с метален предмет и е повредил десния рог на бика.

As we approach #9/11, for people like me who worked on #WallStreet, and the many ex-colleagues I personally lost on that day, the "raging bull" is a symbol of strength, not only the changing markets, but the fearless people who went to work on 9/11 and never came home. pic.twitter.com/V53kJ4SnsH