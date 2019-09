Актрисата Кийра Найтли роди второто си дете от съпруга си Джеймс Райтън, съобщават в. „Дейли мейл" и БТА. Щастливите родителя бяха видени да се разхождат с бебето в количка в Лондон. Кийра Найтли изглежда в добра форма и в хубаво настроение.

